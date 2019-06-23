Шовлин: Лелкер подъехал к Боттасу в режиме виртуальной машины безопасности

Главный гоночный инженер «Мерседеса» Энди Шовлин рассказал о итогах гран-при Франции, на котором немецкая команда завоевала дубль.



«Валттери пришлось понервничать на последних кругах, когда Шарль сократил отрыв. Перед рестартом Валттери ехал слишком медленно, и это позволило Шарлю к нему приблизиться. Мы сказали, что режим вирутального пейс-кара не будет долгим, возможно, мы неправильно донесли до него, насколько долгим будет этот период.



Льюис упустил одно очко. Мы недостаточно старались, чтобы проехать лучший круг, думая, что он легко достанется Феттелю. Стоило отнестись серьёзнее к этому моменту. Нас есть над чем поработать, но в целом мы отлично выступили и я хочу поздравить команду с этим великолепным результатом», — цитирует Шовлина пресс-служба команды.

