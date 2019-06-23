Хэмилтон: пилоты не виноваты в скучных гонках
Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон отметил, что в скучных гонках нет вины пилотов.
«Скучные гонки? Правила пишем не мы. Гонщики не могут влиять на распределение призовых между командами и прочее. Болельщикам нужно оказывать давление на руководство чемпионата, именно они отвечают за эту работу. Они стараются, но уже долгие годы принимаются неверные решения.
Люди наслаждаются такими гонками, как была в Канаде, но гонка во Франции в их число не войдёт. Это не вина пилотов. Причина в Берни Экклстоуне и тех решениях, что принимались при нём. Пока правила не поменяются, всё будет по-прежнему. Но это не моя работа, я просто должен приезжать на этапы и показывать максимум возможного как пилот», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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