Грожан: хотя бы спасли некоторые детали

Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги домашнего для себя Гран-при Франции, который он закончил досрочно.



«Я выжал максимум из болида, баланс меня полностью устраивал, но мы были слишком медленными. Нужно провести анализ ситуации и найти причину. Неприятно заканчивать домашнюю гонку сходом с дистанции, но мы не могли заработать очки, но хотя бы спасли некоторые детали. Думаю, что это было верное решение», — приводит слова Ромена Грожана официальный сайт команды.



Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл его напарник Валттери Боттас. Этот дубль стал уже шестым для «Мерседеса» в сезоне. Напарник Ромена Грожана Кевин Магнуссен финишировал на 17-й позиции.