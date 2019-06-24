Грожан: хотя бы спасли некоторые детали
Французский пилот «Хааса» Ромен Грожан прокомментировал итоги домашнего для себя Гран-при Франции, который он закончил досрочно.
«Я выжал максимум из болида, баланс меня полностью устраивал, но мы были слишком медленными. Нужно провести анализ ситуации и найти причину. Неприятно заканчивать домашнюю гонку сходом с дистанции, но мы не могли заработать очки, но хотя бы спасли некоторые детали. Думаю, что это было верное решение», — приводит слова Ромена Грожана официальный сайт команды.
Победу в гонке одержал Льюис Хэмилтон, вторым к финишу пришёл его напарник Валттери Боттас. Этот дубль стал уже шестым для «Мерседеса» в сезоне. Напарник Ромена Грожана Кевин Магнуссен финишировал на 17-й позиции.
- 24 июня 2019
-
01:04
-
00:54
-
00:19
- 23 июня 2019
-
23:59
-
23:37
-
22:44
-
22:31
-
22:21
-
22:13
-
22:13
-
21:40
-
21:14
-
21:07
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:31
-
20:27
-
20:06
-
19:51
-
19:51
-
19:39
-
19:29
-
19:14
-
19:02
-
18:56
-
18:48
-
18:37
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:22
-
18:16
-
18:02
-
17:40
Партнерский контент