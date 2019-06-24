Вольф: мы тоже хотим, чтобы гонки были захватывающими

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал результат Гран-при Франции. Гонку выиграл гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, а его напарник Валттери Боттас был вторым. По словам Вольфа, он понимает чувства болельщиков, недовольных отсутствием борьбы.

«Мы тоже хотим, чтобы гонки были захватывающими. Подобные трассы подходят «Мерседесу», на них много поворотов и высокая прижимная сила.

Мы хорошо выступили во Франции, можно выпить бокал шампанского. Уик-энд для нас сложился хорошо, мы ценим такие моменты.

Нам не было скучно. Мы работали до самого конца, переживали, как болид будет вести себя до финиша», — цитирует Вольфа Motorsport-Total.

В Кубке конструкторов «Мерседес» уверенно лидирует, опережая «Феррари» на 140 очков.