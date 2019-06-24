Тодт: информация о состоянии здоровья Шумахера является сугубо частной

Президент ФИА Жан Тодт заявил, что состояние здоровья легендарного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера остаётся тайной. Шумахер не появлялся на публике после того, как получил серьёзную травму во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году. Тогда немецкий гонщик получил повреждение мозга, но до сих пор неизвестно, в каком состоянии он находится. Члены семьи не разглашают эту информацию.

«Информация о состоянии здоровья является сугубо частной. Михаэля окружают любимые люди, он живёт со своей семьёй в доме между Женевой и Лозанной. Он продолжает бороться, больше я ничего не могу сказать», — цитирует Тодта RMC Sport.

Напомним, Тодт был руководителем «Феррари» в те годы, когда за команду выступал Михаэль Шумахер.