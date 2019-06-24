Тодт: информация о состоянии здоровья Шумахера является сугубо частной
Президент ФИА Жан Тодт заявил, что состояние здоровья легендарного пилота Формулы-1 Михаэля Шумахера остаётся тайной. Шумахер не появлялся на публике после того, как получил серьёзную травму во время катания на лыжах в Альпах в 2013 году. Тогда немецкий гонщик получил повреждение мозга, но до сих пор неизвестно, в каком состоянии он находится. Члены семьи не разглашают эту информацию.
«Информация о состоянии здоровья является сугубо частной. Михаэля окружают любимые люди, он живёт со своей семьёй в доме между Женевой и Лозанной. Он продолжает бороться, больше я ничего не могу сказать», — цитирует Тодта RMC Sport.
Напомним, Тодт был руководителем «Феррари» в те годы, когда за команду выступал Михаэль Шумахер.
Тодт — о штрафе Феттеля: такие решения вызывают споры во всех видах спорта
- 24 июня 2019
-
10:05
-
09:03
-
01:04
-
00:54
-
00:19
- 23 июня 2019
-
23:59
-
23:37
-
22:44
-
22:31
-
22:21
-
22:13
-
22:13
-
21:40
-
21:14
-
21:07
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:31
-
20:27
-
20:06
-
19:51
-
19:51
-
19:39
-
19:29
-
19:14
-
19:02
-
18:56
-
18:48
-
18:37
-
18:33
-
18:29
-
18:28
-
18:22
-
18:16
Партнерский контент