Труэкс-младший выиграл гонку NASCAR в Сономе

В Сономе завершился очередной этап гонок NASCAR. Победителем соревнований стал Мартин Труэкс-младший. Второе место занял Кайл Буш, а тройку замкнул Райан Блейни.

Общий зачёт после этой гонки возглавил Кайл Буш, второе место занимает Джоуи Логано, на третью строчку поднялся Труэкс-младший.

NASCAR. Покона

1. Мартин Труэкс-мл. («Тойота»)

2. Кайл Буш («Тойота»)

3. Райан Блейни («Форд»)

4. Мэтт Дибенедетто («Тойота»)

5. Дэнни Хэмлин («Тойота»)

6. Кевин Харвик («Форд»)

7. Райан Ньюмэн («Форд»)

8. Эрик Джонс («Тойота»)

9. Эрик Алмирола («Форд»)

10. Кайл Ларсон («Шевроле»).