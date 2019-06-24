Вольф: в Австрии «Мерседес» ждёт совсем другая битва

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уверен, что в Австрии его команде будет сложнее, чем во Франции. По итогам Гран-при Франции пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон занял первое место, а его напарник Валттери Боттас – второе. Тройку замкнул гонщик «Феррари» Шарль Леклер.

«Австрия нам не так хорошо подходит, как Франция. В Австрии перепад высот на прямых и жара. У «Феррари» отличная максимальная скорость, всё хорошо с охлаждением, а у нас с этим есть проблемы. Посмотрим, что мы сможем придумать. Но в Австрии нас ждёт совсем другая битва.

Для меня приезд в Австрию — возвращение домой. Я жил рядом со старой австрийской трассой, работал там инструктором», — приводит слова Тото Вольфа Motorsport-Total.