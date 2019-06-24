Кубица: не могу назвать борьбу с Расселлом за предпоследнее место увлекательной

Пилот «Уильямса» Роберт Кубица полагает, что его борьба с напарником Джорджем Расселлом не является важным событием в Формуле-1. Во время Гран-при Франции Кубица и Расселл вели борьбу за предпоследнее место. В итоге поляку удалось опередить напарника. Ранее Расселл превосходил более опытного коллегу, а польский гонщик неоднократно намекал на то, что причиной является более надёжный болид британца.

«Битва с Расселлом? Ничего важного не произошло. Не могу назвать борьбу за предпоследнее место увлекательной. Гонка получилась нормальной, насколько это возможно с нашим оборудованием», — цитирует Кубицу GrandPX.News.

Напомним, что в текущем сезоне пилоты «Уильямса» ещё не набрали ни одного очка.