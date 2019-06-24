Ферстаппен призвал «Хонду» продолжить работу над увеличением мощности двигателя

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен призвал руководство «Хонды» продолжить работу над увеличением мощности двигателей. Во время Гран-при Франции «Ред Булл» использовал на своих болидах новую версию двигателя японского производителя.
«Даже «Макларен» был очень быстр на прямых. Я доволен балансом автомобиля, но нам нужно продолжать работу, чтобы оставаться конкурентоспособными. И нам нужен более мощный двигатель.
Мы обязательно увидим что-нибудь новое от «Хонды» в течение следующих гонок. Мы видели, что у «Рено» появилось больше мощности», — цитирует Ферстаппена GrandPX.News.
По итогам Гран-при Франции Ферстаппен занял четвёртое место. Гонку выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В зачёте пилотов Ферстаппен занимает четвёртое место, набрав 100 очков.
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