Ферстаппен призвал «Хонду» продолжить работу над увеличением мощности двигателя

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен призвал руководство «Хонды» продолжить работу над увеличением мощности двигателей. Во время Гран-при Франции «Ред Булл» использовал на своих болидах новую версию двигателя японского производителя.

«Даже «Макларен» был очень быстр на прямых. Я доволен балансом автомобиля, но нам нужно продолжать работу, чтобы оставаться конкурентоспособными. И нам нужен более мощный двигатель.

Мы обязательно увидим что-нибудь новое от «Хонды» в течение следующих гонок. Мы видели, что у «Рено» появилось больше мощности», — цитирует Ферстаппена GrandPX.News.

По итогам Гран-при Франции Ферстаппен занял четвёртое место. Гонку выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. В зачёте пилотов Ферстаппен занимает четвёртое место, набрав 100 очков.