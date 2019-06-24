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Вольф: надеюсь, что Боттас не чувствует давления со стороны Хэмилтона

Вольф: надеюсь, что Боттас не чувствует давления со стороны Хэмилтона
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал последние результаты пилота команды Валттери Боттаса. После удачного старта сезона Боттас постепенно стал отставать от своего напарника Льюиса Хэмилтона. По итогам Гран-при Франции финский гонщик занял второе место, а победу одержал Хэмилтон. Теперь в зачёте пилотов Боттас отстаёт от своего напарника на 36 очков.

«Чувствует ли Боттас давление со стороны Хэмилтона? Надеюсь, что нет, даже если в битве с Леклером он и немного уснул», — цитирует Вольфа Sky Sport Italia.

Сам Боттас после гонки выразил уверенность в том, что сможет навязать борьбу Хэмилтону. «Льюис не является непобедимым пилотом, нужно продолжать упорно работать», — заключил финн.

По итогам Гран-при Франции главный гоночный инженер «Мерседеса» Энди Шовлин сообщил, что перед рестартом с окончанием режима виртуальной машины безопасности Боттас ехал слишком медленно. Из-за этого Леклер сумел к нему приблизиться.

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