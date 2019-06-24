Вольф: надеюсь, что Боттас не чувствует давления со стороны Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал последние результаты пилота команды Валттери Боттаса. После удачного старта сезона Боттас постепенно стал отставать от своего напарника Льюиса Хэмилтона. По итогам Гран-при Франции финский гонщик занял второе место, а победу одержал Хэмилтон. Теперь в зачёте пилотов Боттас отстаёт от своего напарника на 36 очков.

«Чувствует ли Боттас давление со стороны Хэмилтона? Надеюсь, что нет, даже если в битве с Леклером он и немного уснул», — цитирует Вольфа Sky Sport Italia.

Сам Боттас после гонки выразил уверенность в том, что сможет навязать борьбу Хэмилтону. «Льюис не является непобедимым пилотом, нужно продолжать упорно работать», — заключил финн.

По итогам Гран-при Франции главный гоночный инженер «Мерседеса» Энди Шовлин сообщил, что перед рестартом с окончанием режима виртуальной машины безопасности Боттас ехал слишком медленно. Из-за этого Леклер сумел к нему приблизиться.

Шовлин: Леклер подъехал к Боттасу в режиме виртуальной машины безопасности