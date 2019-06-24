Штайнер не исключил, что «Хаас» переключится на работу над новым болидом

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что, возможно, команде стоит сосредоточиться на подготовке болида к следующему сезону. По мнению Штайнера, к досрочной работе над болидом команду подталкивает неспособность повлиять на ситуацию в текущем сезоне. Штайнер неоднократно жаловался на проблемы «Хааса» с шинами. Во время Гран-при Франции пилоты «Хааса» вновь не сумели добиться успеха, Ромен Грожан сошёл с дистанции, а Кевин Магнуссен финишировал 17-м. В Кубке конструкторов «Хаас» занимает девятое место, опережая лишь «Уильямс» — команду, которая очков ещё не набрала.
«На первых этапах мы могли бороться за шестое-седьмое места, в минувший уик-энд мы стартовали с 15-й и 16-й позиций. Не спрашивайте меня, что произошло. Я не знаю и не могу ответить, но нам нужно это выяснить.
Нужно как-то выбираться из этой ситуации. Но если мы впадём в депрессию, это будет означать, что мы сдались. А мы так никогда не поступим. Нам нужно справиться с этими негативными эмоциями и продолжать упорно работать. Я это и сказал членам нашей команды.
Если мы не сможем определить причины происходящего, будет невозможно найти решение. В этом случае лучше сразу начать работу над новым болидом», — приводит слова Штайнера GrandPX.News.
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