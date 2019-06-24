В 2020 году зимние тесты Формулы-1 будут проходить в Барселоне

Предсезонные тесты Формулы-1 в следующем сезоне будут вновь проходить в Барселоне, сообщает корреспондент Тобиас Грюнер.

Ранее утверждалось, что руководство Формулы-1 может перенести тесты в более тёплую страну, чтобы команды могли работать зимой в более комфортных условиях. Но во время Гран-при Франции функционеры решили сохранить место проведения тестов.

Как отмечает Auto Motor und Sport со ссылкой на Грюнера, тесты будут проходить в Барселоне вне зависимости от того, останется ли испанский этап Формулы-1 в календаре на следующий год. Ранее появилась информация, согласно которой Гран-при Испании в Барселоне может исчезнуть из календаря на следующий сезон. Слухи усилились после того, как было подтверждено включение в календарь гонок в Нидерландах и Вьетнаме.