В 2020 году зимние тесты Формулы-1 будут проходить в Барселоне

Предсезонные тесты Формулы-1 в следующем сезоне будут вновь проходить в Барселоне, сообщает корреспондент Тобиас Грюнер.
Ранее утверждалось, что руководство Формулы-1 может перенести тесты в более тёплую страну, чтобы команды могли работать зимой в более комфортных условиях. Но во время Гран-при Франции функционеры решили сохранить место проведения тестов.
Как отмечает Auto Motor und Sport со ссылкой на Грюнера, тесты будут проходить в Барселоне вне зависимости от того, останется ли испанский этап Формулы-1 в календаре на следующий год. Ранее появилась информация, согласно которой Гран-при Испании в Барселоне может исчезнуть из календаря на следующий сезон. Слухи усилились после того, как было подтверждено включение в календарь гонок в Нидерландах и Вьетнаме.
- 24 июня 2019
-
15:53
-
14:37
-
13:34
-
13:31
-
12:14
-
11:17
-
10:59
-
10:32
-
10:05
-
09:03
-
01:04
-
00:54
-
00:19
- 23 июня 2019
-
23:59
-
23:37
-
22:44
-
22:31
-
22:21
-
22:13
-
22:13
-
21:40
-
21:14
-
21:07
-
20:56
-
20:49
-
20:39
-
20:31
-
20:27
-
20:06
-
19:51
-
19:51
-
19:39
-
19:29
-
19:14
-
19:02