Хэмилтон, вопреки указаниям «Мерседеса», пытался получить бонус за быстрый круг

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон проигнорировал инструкции команды во время Гран-при Франции. Так, гоночный инженер «Мерседеса» Питер Боннингтон по радио сообщил Хэмилтону, что Себастьян Феттель пытается получить бонус за самый быстрый круг. После этого Боннингтон призвал Хэмилтона не обращать на это внимание, но Льюис попытался на последнем круге показать лучшее время, чтобы набрать дополнительное очко.

В итоге британец уступил Феттелю, который ехал на свежих шинах, всего 24 тысячные. При этом Хэмилтон пытался проехать самый быстрый круг на «харде», который использовал в течение 29 кругов.

После гонки британец признался, что хотел рискнуть ради дополнительного балла. По мнению Хэмилтона, шин бы точно хватило на ещё один круг. «Я не думал, что окажусь так близко. Для нас это урок. Всегда нужно стремиться к лучшему и оказывать давление», — цитирует Хэмилтона Motorsport.