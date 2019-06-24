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Вольф предложил убрать шикану на прямой «Мистраль» на «Поль-Рикаре»

Вольф предложил убрать шикану на прямой «Мистраль» на «Поль-Рикаре»
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф предложил убрать шикану на прямой «Мистраль» на трассе «Поль-Рикар» во Франции. По мнению Вольфа, это должно повысить зрелищность гонок.

«У трассы в Ле-Кастелле есть всё необходимое — это юг Франции, там гламур. Это фантастическое место. Думаю, что, может быть, нам стоит сделать длинную прямую и не разделять её шиканой, возможно, это позволит пилотам использовать слипстрим.

Это бы повысило зрелищность гонок. При обсуждении будущего Формулы-1 для меня одним из ключевых вопросов является изменение конфигурации трасс», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.

Напомним, что организаторы Гран-при Франции ещё в прошлом году приняли решение поставить шикану и разделить длинную прямую.

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