Вольф предложил убрать шикану на прямой «Мистраль» на «Поль-Рикаре»
Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф предложил убрать шикану на прямой «Мистраль» на трассе «Поль-Рикар» во Франции. По мнению Вольфа, это должно повысить зрелищность гонок.
«У трассы в Ле-Кастелле есть всё необходимое — это юг Франции, там гламур. Это фантастическое место. Думаю, что, может быть, нам стоит сделать длинную прямую и не разделять её шиканой, возможно, это позволит пилотам использовать слипстрим.
Это бы повысило зрелищность гонок. При обсуждении будущего Формулы-1 для меня одним из ключевых вопросов является изменение конфигурации трасс», — приводит слова Тото Вольфа RaceFans.
Напомним, что организаторы Гран-при Франции ещё в прошлом году приняли решение поставить шикану и разделить длинную прямую.
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