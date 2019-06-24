Квят: на домашней гонке «Ред Булл» можем рассчитывать на большую поддержку

Пилот «Торо Россо» Даниил Квят поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австрии.



«В Австрии нас ждёт вторая гонка первых в сезоне сдвоенных этапов, и это предъявляет больше требований не только к командам, которым нужно спешить, чтобы использовать данные, полученные во Франции, но и к пилотам. Нам нужно грамотно распределить энергию между двумя гонками и оставаться сосредоточенными на протяжении двух недель подряд. Но на самом деле это здорово, потому что мы занимаемся любимым делом. Это сложно, но в хорошем смысле, да и путешествовать нам много не приходится по сравнению с большими расстояниями, которые мы преодолевали в начале сезона.



Что до моих выступлений в Австрии, то я финишировал здесь вторым в трёх гонках Формулы-3, однако в Формуле-1 дела не шли так хорошо. Мне нравится конфигурация трассы с хорошим сочетанием прямых и быстрых поворотов, где можно по-настоящему почувствовать работу болида Формулы-1. Есть здесь и медленные повороты с тяжёлыми торможениями, а тот факт, что круг здесь короткий, делает гонки действительно захватывающими.



Это домашняя гонка для «Ред Булл», так что мы можем рассчитывать на большую поддержку, что делает этот этап действительно особенным. Большие перепады высот делают пилотирование здесь интересным. На скоростных спусках для торможения требуется больше времени, так что важно оценивать тормозной путь, что даёт хорошие возможности для обгона, а скоростной поворот с перепадом высот вниз также доставляет удовольствие от вождения. Мне нравятся такие трассы», — приводит слова Квята пресс-служба команды.