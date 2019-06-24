Албон: не бывает, чтобы гонщики устали от гонок

Пилот «Торо Россо» Александер Албон поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австрии.
«В Австрии техничная трасса, на которой важно всё сделать правильно. Это сложный трек с перепадом высот, так что гонки здесь интересные. На этой трассе есть где обгонять, особенно на спусках, где важно сделать всё правильно на торможениях.
Из-за трёх прямых здесь заметен эффект от слипстрима. В узких поворотах после длинных прямых вы не попадаете в грязный воздух, что открывает перспективы для борьбы. Это наша домашняя гонка, потому что мы — часть семьи «Ред Булл». Я хочу хорошо выступить и, уверен, что нас ждут интересные мероприятия, подготовленные для четырёх гонщиков «Ред Булл».
Это будет вторая гонка первого сдвоенного этапа. Мне нравится такой график. В первой тренировке будет легко найти ритм, поскольку ты недавно пилотировал болид. На такое пилоты не жалуются. Не бывает, чтобы гонщики устали от гонок», — приводит слова Албона пресс-служба команды.
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