Маси: если бы Перес пропустил Албона и Магнуссена, то не получил бы штрафа

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси прокомментировал ситуацию со штрафом пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса на гонке Гран-при Франции.



«Если бы Перес при возвращении на трассу в шестом повороте пропустил вперёд двух соперников, то мы бы увидели, что он не получил преимущества и оказался на той позиции, на которой он должен был быть.



Когда кто-то вылетает и возвращается на трассу, то в первую очередь он должен делать это безопасно. Если посмотреть запись инцидента с бортовой камеры, установленной на машине Лэнса Стролла, то можно увидеть, как Перес заблокировал колёса, проехал слева от трассы, объехал колышек и вернулся на трассу впереди Александера Албона и Кевина Магнуссена», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.