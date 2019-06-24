Маси: если бы Перес пропустил Албона и Магнуссена, то не получил бы штрафа
Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси прокомментировал ситуацию со штрафом пилота «Рейсинг Пойнт» Серхио Переса на гонке Гран-при Франции.
«Если бы Перес при возвращении на трассу в шестом повороте пропустил вперёд двух соперников, то мы бы увидели, что он не получил преимущества и оказался на той позиции, на которой он должен был быть.
Когда кто-то вылетает и возвращается на трассу, то в первую очередь он должен делать это безопасно. Если посмотреть запись инцидента с бортовой камеры, установленной на машине Лэнса Стролла, то можно увидеть, как Перес заблокировал колёса, проехал слева от трассы, объехал колышек и вернулся на трассу впереди Александера Албона и Кевина Магнуссена», — приводит слова Майкла Маси RaceFans.
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