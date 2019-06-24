Вольф: люди поймут, что Хэмилтон — величайший гонщик в мире

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф считает, что Льюиса Хэмилтона недооценивают в Великобритании, однако считает, что после завершения Льюисом карьеры все поймут, что он был величайшим гонщиком в истории.



«В Великобритании недооценивают Льюиса Хэмилтона. Они не понимают, насколько он хорош. Однажды он завершит карьеру, и люди будут говорить, что он величайший гонщик в мире, а мы все были свидетелями его невероятных достижений.



Не знаю почему, но сейчас обсуждают другие вопросы и ставят более броские заголовки. Я не думаю, что кто-то до конца осознаёт, что мы являемся свидетелями выступлений, возможно, лучшего гонщика в истории автоспорта», — приводит слова Тото Вольфа BBC.

Хэмилтон ещё до конца сезона может побить рекорд Михаэля Шумахера по количеству побед.