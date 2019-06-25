Риккардо очень удивился, узнав, что на него жалуется Грожан

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала забавный видеоролик с участием гонщика «Рено» Даниэля Риккардо. В послегоночном интервью австралийцу рассказали, что его действиями по ходу гонки Гран-при Франции остался недоволен французский пилот «Хааса» Ромен Грожан. Риккардо после пит-стопа довольно жёстко обошёл Грожана по внешнему радиусу. Даниэль забыл, что боролся с представителем «Хааса», который финишировал намного ниже его.



Между Риккардо и журналистом произошёл следующий диалог:

— На вас жаловался Грожан.

— Да?

— Да. Что вы опасно пилотировали.

— Грожан?

— Да.

— Что же я там с ним делал?

— Вы были на внешнем радиусе и опасно вернулись на оптимальную траекторию, вытолкнули его с трассы.

— Ха, я даже не знал, что боролся с Грожаном! Ок, ну круто! Эскюзе муа!

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.