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Риккардо очень удивился, узнав, что на него жалуется Грожан

Риккардо очень удивился, узнав, что на него жалуется Грожан
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала забавный видеоролик с участием гонщика «Рено» Даниэля Риккардо. В послегоночном интервью австралийцу рассказали, что его действиями по ходу гонки Гран-при Франции остался недоволен французский пилот «Хааса» Ромен Грожан. Риккардо после пит-стопа довольно жёстко обошёл Грожана по внешнему радиусу. Даниэль забыл, что боролся с представителем «Хааса», который финишировал намного ниже его.

Между Риккардо и журналистом произошёл следующий диалог:
— На вас жаловался Грожан.
— Да?
— Да. Что вы опасно пилотировали.
— Грожан?
— Да.
— Что же я там с ним делал?
— Вы были на внешнем радиусе и опасно вернулись на оптимальную траекторию, вытолкнули его с трассы.
— Ха, я даже не знал, что боролся с Грожаном! Ок, ну круто! Эскюзе муа!

Посмотреть видео можно в твиттер-аккаунте Формулы-1.

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