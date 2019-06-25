Вольф: надеюсь, наш сын не станет пилотом, ведь это опасно

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф рассказал о своей семейной жизни. Супругой Вольфа является Сюзи — руководитель команды «Вентури» Формулы-Е. Вольф признался, что считает семейную жизнь главным приоритетом в жизни.

«Наши отношения — приоритет, затем идут дети и работа. Мы всегда пытаемся сделать так, чтобы наш брак не страдал от этого. Бывает, что мы находимся далеко друг от друга, но затем видимся каждый день.

Иногда Сьюзи просит, чтобы я не разговаривал с ней, как руководитель команды. Но сложно переключиться на семью после Формулы-1. Иногда мы смёёмся над этим, но бывают и ссоры, как и у других пар, всегда из-за неё, а не из-за меня.

Я надеюсь, что наш сын не станет пилотом. Это ведь опасно. Да и я не знаю, получу ли удовольствие, наблюдая, как сын пилотирует карт или гоночную машину», — цитирует Вольфа Bild.