Вассёр: могу ли я возглавить «Феррари»? Всё возможно

Руководитель «Альфа Ромео» Фредерик Вассёр прокомментировал слухи, согласно которым он может заменить главу «Феррари» Маттиа Бинотто. Нынешний сезон для «Феррари» складывается неудачно, пилоты «Скудерии» ещё не выиграли ни одной гонки. На фоне проблем «Феррари» всё чаще стали возникать разговоры о возможном уходе Бинотто.

«Могу ли я возглавить «Феррари»? Всё возможно. Я начинал в Формуле Рено и был там 15-20-м. Поэтому в мире всё возможно.

Но я сосредоточен на том, чем мы занимаемся сегодня, потому что это важнее всего. И я думаю, что Маттиа Бинотто выполняет хорошую работу. Посмотрим, что будет дальше», — цитирует Вассёра F1Only.Fr.

«Феррари» занимает второе место в Кубке конструкторов, отставая от «Мерседеса» на 140 очков.