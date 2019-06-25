Прост: теперь можно смело говорить, что у «Рено» один из лучших двигателей в Ф-1

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Ален Прост, являющийся советником «Рено», прокомментировал прогресс французской команды в течение нынешнего сезона.

«Начало сезона было сложным, но мы всегда признаём наличие проблем. У нас были проблемы с шинами, мы не понимали, что происходит. Также у нас не было надёжности в двигателе, это стало неприятным сюрпризом.

Нам не удалось пока понять все аспекты, возможно, причиной являются материалы или что-то ещё. Это негативный момент, но был и позитивный, ведь мы сумели быстро восстановиться.

Гран-при Канады потверждает это. Теперь можно смело говорить, что у нас один из лучших двигателей в Формуле-1. Тем не менее нам ещё нужно прибавлять, чтобы конкурировать с «Феррари».

Что касается шасси, то догнать топовые команды будет сложно. Возможно, мы сможем однажды обогнать «Ред Булл», но догнать «Мерседес» и «Феррари» в нынешнем сезоне просто невозможно. Если сейчас отставание составляет секунду, то нужно сократить его до полусекунды к концу сезона», — цитирует Проста Le Figaro.