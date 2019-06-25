Окон интересен «Рено», но Вольф не забыл нарушенное Абитебулем обещание

Команда Формулы-1 «Рено» действительно проявляет интерес к французскому гонщику Эстебану Окону, который может заменить в составе команды Нико Хюлькенберга, утверждает итальянская редакция Motorsport. Год назад Окон мог стать напарником Хюлькенберга, глава «Рено» Сириль Абитебуль даже договорился с Тото Вольфом и закрепил эту договорённость рукопожатием. Однако затем о своей готовности перейти в «Рено» Абитебулю сообщил Даниэль Риккардо — и шеф французской команды нарушил данное Вольфу обещание. В итоге Окон остался без места в Формуле-1 на сезон-2019.



По данным журналистов, Окон по-прежнему интересен «Рено», тем более учитывая его французское гражданство. То, что годичная пауза не повлияла на статус Эстебана, подтвердил и Тото Вольф. Однако он до сих пор помнит о прошлогоднем поступке «Рено».



«Эстебан по-прежнему высоко ценится. Подтверждение тому — интерес к нему, и я настроен очень оптимистично, что мы увидим его за рулём машины Формулы-1 в следующем году. Мне нравится Сириль, но ему нужно восстановить собственное реноме джентльмена, чьему рукопожатию можно доверять», — заявил Вольф.

Несдержанные обещания Абитебуля лишили Окона контракта в «Рено» или «Макларене»