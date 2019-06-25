Ван дер Гарде: у Гасли в «Ред Булл» будет время лишь до летнего перерыва

Бывший пилот Формулы-1 Гидо ван дер Гарде прокомментировал слухи, согласно которым «Ред Булл» может заменить в команде Пьера Гасли из-за неудачных результатов. По итогам Гран-при Франции Гасли стал лишь 10-м. В нынешнем сезоне в зачёте пилотов Пьер занимает лишь шестое место, набрав 37 очков. У его напарника Макса Ферстаппена уже 100 набранных очков.
«Ред Булл» может попробовать Алекса Албона, он выступает довольно успешно. Вне зависимости от того, кого они выберут, пилот может быть на 0,1-0,2 медленнее Макса, но не на 0,5, это уже слишком.
Гасли действительно хороший пилот, но, оказавшись в такой команде, как «Ред Булл», да ещё и с Ферстаппеном в качестве напарника, чувствуешь давление, становится сложно.
Англичане в таких случаях говорят «сломался под давлением». Думаю, у Гасли будет время до летнего перерыва, если результаты не улучшатся, «Ред Булл» будет искать другие варианты», — цитирует ван дер Гарде Formule1.
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