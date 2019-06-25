Феттель: я не думаю об уходе, люблю гонки, ничего не изменилось

Пилот «Феррари» Себастьян Феттель после завершения Гран-при Франции в очередной раз опроверг слухи, согласно которым он может уйти из Формулы-1 по окончании сезона. Во Франции Феттель занял лишь пятое место, в зачёте пилотов он занимает третью строчку, уступая гонщикам «Мерседеса» Валттери Боттасу и Льюису Хэмилтону. Слухи о возможном уходе Феттеля появились после проблем «Феррари» и фактической неспособности бороться за чемпионство с «Мерседесом».

«Может, я недостаточно умён, но я не думаю обо всех этих вещах. Если честно, я не вижу особой разницы по сравнению с тем, что происходило в последние годы. Мы выступаем лучше, чем в 2015 и 2016 годах. Да, в прошлом году мы были сильнее, но такова ситуация.

Мы не можем перестать думать о том, что было 10 лет назад. Но теперь нужно понять, как улучшить текущие результаты.

Я люблю гонки, ничего не изменилось. Я получил удовольствие от Гран-при Франции, хоть мне и хотелось занять более высокое место, чем пятое.

Я не хочу никуда уходить, я не думал об уходе. Да, мы хотим сократить отставание от «Мерседеса». А о других вещах я не думаю», — цитирует Феттеля GrandPX.News.