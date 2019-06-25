«Феррари» готова пожертвовать максимальной скоростью ради прижимной силы

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто сообщил, что «Скудерия» пожертвует скоростью на прямых ради обеспечения более высокой прижимной силы. Во Францию команда привезла новинки, но во время пятничных тренировок была вынуждена снять обновлённое днище с болида.

«Думаю, мы стремимся к более высокой прижимной силе в ущерб максимальной скорости. Даже если болид будет не таким аэродинамически эффективным, мы получим больше прижимной силы, чтобы заставить шины лучше работать.

Будем идти в данном направлении. Во время квалификации во Франции мы видели, насколько сложно заставить шины работать. Будем сосредотачиваться на этом», — цитирует Бинотто Motorsport.

Нынешний сезон для «Феррари» складывается неудачно. Пилоты «Скудерии» ещё не выиграли ни одной гонки, а в Кубке конструкторов команда отстаёт от «Мерседеса» на 140 очков.