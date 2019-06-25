Палмер: потеря Алонсо стала благословением для «Макларена»

Экс-пилот Формулы-1 Джолион Палмер считает, что уход Фернандо Алонсо из «Макларена» по завершении минувшего сезона положительно сказался на британской команде, которая в нынешнем чемпионате демонстрирует лучшие результаты за последние годы.

«Сильный старт Ландо Норриса в Формуле-1 совпал с тем моментом, когда „Макларен“ наконец собрал всё воедино после нескольких лет депрессии. Третий ряд стартовой решётки во Франции — доказательство этому. Сайнс и Норрис опередили по одной машине „Ред Булл“ и „Феррари“ и были близки к тому, чтобы оставить позади и Ферстаппена.

Сейчас всё выглядит так, что потеря звёздного Фернандо Алонсо в конце 2018 года стала поворотным моментом и выглядит благословением. Зак Браун был готов сделать всё, чтобы сохранить Алонсо, но тот выбрал уход.



Карлос и Ландо, оказавшиеся трудолюбивыми и голодными пилотами разогнали тучи, окружавшие команду. Конечно, Алонсо по-прежнему остаётся одним из величайших пилотов в истории Формулы-1, но его противоречивый характер, трудовая этика в последние годы, особенно когда дела складывались не лучшим образом, вызывала вопросы.



Когда команду преследовали неудачи, он сразу же высмеивал её в прессе. Он сыграл ключевую роль в провале сотрудничества «Макларена» и «Хонды», в том числе, нападая на японских мотористов в публичном пространстве. Повторюсь, никто не сомневается в том, на что он способен. Он уничтожил высоко котирующегося Стоффеля Вандорна. Но с Фернандо машина не прогрессировала и к концу 2018 года стала самой медленной в пелотоне.



Теперь, когда у команды есть молодые пилоты, у неё нет опыта Алонсо или его знаний технической стороны, но вместо этого «Макларен» получил свежую энергию. Фернандо годами выглядел мрачно, в то время как Норрис постоянно всем улыбается в паддоке", — приводит слова Палмера BBC.

