Командам Формулы-1 вряд ли удастся добиться возврата шин образца 2018 года

В ходе нынешнего сезона ряд команд уже выражал недовольство шинами, поставляемыми «Пирелли» в 2019 году. В «Ред Булл» прямо высказались, что новая резина сыграла на руку «Мерседесу». Некоторые руководители надеялись на возвращение шин образца 2018 года, но во Франции эту идею не поддержала другая часть боссов команд. Так что возврат к резине 2018 года вряд ли будет возможен. Для подобного сценария необходим запрос от семи команд.

«Это логично, что, как только соперники почувствовали, что у них нет понимания работы шин, они потребовали изменений. Мой спортивный подход заключается в том, что Формула-1 не должна вносить изменения лишь по той причине, что кто-то делает свою работу лучше других. Это высокотехнологичный спорт. Зимой мы плотно поработали, чтобы найти нужные настройки и понять работу шин. Менять регламент в ходе сезоне — это как вводить ограничения для лучших», — сказал руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

«Смена регламента в разгар сезона — это то, что никогда мною не приветствовалось. Думаю, что ситуация с доминированием „Мерседеса“ не исчезнет сразу же после смены шин. Проблема находится глубже. Думаю, что мы должны идти эволюционным путём, а не реагировать на тот факт, что кто-то сумел добиться фантастического преимущества», — приводит слова босса «Рено» Сириля Абитебуля Motorsport.