В «Мерседесе» задумались о более ранних сроках начала работы над новым болидом

Руководство «Мерседеса» с учётом тотального доминирования в первой трети сезона изучает возможность переноса старта работ над новым болидом на более ранние сроки.

«Такие моменты оцениваются всегда. Над ними задумываешься каждую неделю, смотришь, как развиваются те или иные процессы и оцениваешь ресурсы. Лидируешь ты или нет — это не имеет большого значения, потому что мы говорим лишь о нескольких людях, которые переключатся на работу над новым болидом на несколько недель раньше, чем остальные. Так что лидерство в зачёте не имеет определяющего значения. Хотя такое преимущество даёт нам чувство комфорта, вместе с тем риски сохраняются. Впереди 13 этапов, и на кону будет более 500 очков», — приводит слова руководителя команды Тото Вольфа Crash.