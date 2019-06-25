В «Макларене» не уверены, что используют обновлённый мотор «Рено» в Австрии

Руководство «Макларена» столкнулось с проблемой выбора, касающейся тактики замены силовых установок на болидах команды. Французские мотористы привезли обновления на Гран-при Франции, и тогда их опробовал лишь пилот заводской команды Даниэль Риккардо. В «Макларене» отказались от этой возможности, так как на тот момент Карлос Сайнс уже исчерпал лимит силовых установок, а с Ландо Норрисом в Уокинге решили подождать.

Тем не менее боссы «Макларена» не определились и с австрийским этапом. С одной стороны, трасса «Ред Булл Ринг» будет требовать максимальной мощности мотора, с другой — в команде всё ещё взвешивают последствия гарантированного штрафа и разрабатывают долгосрочную стратегию на сезон.

«Это то, над чем мы всё ещё работаем. На необходимо собрать данные после Франции, и после этого мы поработаем над планом. Особенно важно разобраться с тем, что это значит с точки зрения штрафов до конца года с учётом разных сценариев. К сожалению, такова часть игры, но правила одни для всех. Как только Сайнс перейдёт на обновлённый мотор, он тут же получит штраф, так как это будет четвёртый двигатель для него. Нужно выяснить, когда нам принять это решение.

Вместе с тем обновление мотора — хороший шаг. Воодушевляет то, что «Рено» продолжает работать над обновлениями», — приводит слова руководителя команды Андреаса Зайдля Motorsport.