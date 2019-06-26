Риккардо рассказал, почему новинки «Рено» не сработали во Франции полноценно

Пилот «Рено» Даниэль Риккардо не считает, что последние обновления команды оказались не лучшими. По мнению австралийца, они были не так заметны на Гран-при Франции из-за нового асфальта на автодроме «Поль Рикар».
«Разочарован ли я, что обновления не дали большой прибавки? Честно говоря, не думаю, что мы продемонстрировали максимум в ходе уик-энда. Думаю, мы немного прогадали с настройками. Полагаю, причиной того, что мы не справились из-за нового асфальта. Покрытие трассы гладкое, но с высоким уровнем сцепления. Это уникально. В целом, мы могли бы лучше поработать с настройками.
Думаю, что мы увидим больше в Австрии. Я всё ещё оптимистичен, у нас всё будет в порядке. Но «Макларен» был хорош и без новинок. Так что у нас определённо есть работа", — приводит слова австралийца Motorsport.
- 26 июня 2019
-
01:01
-
00:56
- 25 июня 2019
-
23:56
-
22:30
-
21:25
-
20:17
-
19:21
-
18:07
-
17:14
-
16:16
-
15:46
-
14:19
-
13:25
-
12:43
-
12:33
-
12:24
-
11:45
-
11:14
-
10:26
-
10:13
-
09:06
-
01:02
-
00:43
- 24 июня 2019
-
23:05
-
22:00
-
20:40
-
19:34
-
18:58
-
17:58
-
17:52
-
17:01
-
16:52
-
16:45
-
15:53
-
14:37