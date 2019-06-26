Новобранец программы «Ред Булл» выступит на этапе Формулы-2
Минувший этап Формулы-2 ознаменовался необычным происшествием. Пилот команды MP Motorsport Махавир Рагунатан в ходе одной гонки набрал 9 штрафных баллов и с учётом полученных ранее трёх штрафных очков, заработал отстранение от следующего этапа.
За несколько дней до уик-энда в Австрии в MP Motorsport определились с заменой для Рагунатана. Его место в болиде займёт новобранец молодёжной программы «Ред Булл», мексиканский пилот Патрисио О'Уорд, сообщает официальный сайт Формулы-2.
Большую часть сезона Патрисио проводит в IndyCar. Он является чемпионом IMSA и Indy Lights. Это будет первый опыт О'Уорда за рулём машины Формулы-2.
Добавим, что в качестве замены для Рагунатана рассматривался и Артём Маркелов.
- 26 июня 2019
-
01:01
-
00:56
- 25 июня 2019
-
23:56
-
22:30
-
21:25
-
20:17
-
19:21
-
18:07
-
17:14
-
16:16
-
15:46
-
14:19
-
13:25
-
12:43
-
12:33
-
12:24
-
11:45
-
11:14
-
10:26
-
10:13
-
09:06
-
01:02
-
00:43
- 24 июня 2019
-
23:05
-
22:00
-
20:40
-
19:34
-
18:58
-
17:58
-
17:52
-
17:01
-
16:52
-
16:45
-
15:53
-
14:37
Партнерский контент