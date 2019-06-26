Новобранец программы «Ред Булл» выступит на этапе Формулы-2

Минувший этап Формулы-2 ознаменовался необычным происшествием. Пилот команды MP Motorsport Махавир Рагунатан в ходе одной гонки набрал 9 штрафных баллов и с учётом полученных ранее трёх штрафных очков, заработал отстранение от следующего этапа.

За несколько дней до уик-энда в Австрии в MP Motorsport определились с заменой для Рагунатана. Его место в болиде займёт новобранец молодёжной программы «Ред Булл», мексиканский пилот Патрисио О'Уорд, сообщает официальный сайт Формулы-2.

Большую часть сезона Патрисио проводит в IndyCar. Он является чемпионом IMSA и Indy Lights. Это будет первый опыт О'Уорда за рулём машины Формулы-2.

Добавим, что в качестве замены для Рагунатана рассматривался и Артём Маркелов.