Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Авто / Новости /

Новобранец программы «Ред Булл» выступит на этапе Формулы-2

Новобранец программы «Ред Булл» выступит на этапе Формулы-2
Авто / Младшие серии 0

Минувший этап Формулы-2 ознаменовался необычным происшествием. Пилот команды MP Motorsport Махавир Рагунатан в ходе одной гонки набрал 9 штрафных баллов и с учётом полученных ранее трёх штрафных очков, заработал отстранение от следующего этапа.

За несколько дней до уик-энда в Австрии в MP Motorsport определились с заменой для Рагунатана. Его место в болиде займёт новобранец молодёжной программы «Ред Булл», мексиканский пилот Патрисио О'Уорд, сообщает официальный сайт Формулы-2.

Большую часть сезона Патрисио проводит в IndyCar. Он является чемпионом IMSA и Indy Lights. Это будет первый опыт О'Уорда за рулём машины Формулы-2.

Добавим, что в качестве замены для Рагунатана рассматривался и Артём Маркелов.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент