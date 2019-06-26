Блекемолен: Гасли не заслуживает места в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Михаэль Блекемолен прокомментировал результаты гонщика «Ред Булл» Пьера Гасли в нынешнем сезоне. По итогам Гран-при Франции Гасли занял лишь 10-е место, в текущем сезоне он набрал 37 очков. Лучшим результатом Пьера является пятое место. На фоне таких результатов появились слухи о том, что «Ред Булл» может сменить Гасли.

«Гасли больше не заслуживает места в «Ред Булл». Фактически он превратился в тест-пилота, Гасли постоянно говорит, что ему не хватило чего-то. В «Ред Булл» так не бывает. Команде нужен надёжный пилот, который будет помогать и конкурировать с Максом Ферстаппеном.

Если раньше я сомневался, подходит ли Гасли «Ред Булл», то теперь могу сказать, что нет. Он не находится на том же уровне, что и Макс», — приводит слова Блекемолена GPBlog.