Блекемолен: Гасли не заслуживает места в «Ред Булл»

Бывший пилот Формулы-1 Михаэль Блекемолен прокомментировал результаты гонщика «Ред Булл» Пьера Гасли в нынешнем сезоне. По итогам Гран-при Франции Гасли занял лишь 10-е место, в текущем сезоне он набрал 37 очков. Лучшим результатом Пьера является пятое место. На фоне таких результатов появились слухи о том, что «Ред Булл» может сменить Гасли.
«Гасли больше не заслуживает места в «Ред Булл». Фактически он превратился в тест-пилота, Гасли постоянно говорит, что ему не хватило чего-то. В «Ред Булл» так не бывает. Команде нужен надёжный пилот, который будет помогать и конкурировать с Максом Ферстаппеном.
Если раньше я сомневался, подходит ли Гасли «Ред Булл», то теперь могу сказать, что нет. Он не находится на том же уровне, что и Макс», — приводит слова Блекемолена GPBlog.
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