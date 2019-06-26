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Брандл: нужно вернуть в кокпит прежнего Боттаса с безумным взглядом

Брандл: нужно вернуть в кокпит прежнего Боттаса с безумным взглядом
Авто / Формула-1 0

Бывший пилот Формулы-1 и эксперт Sky Sports Мартин Брандл подвёл итоги Гран-при Франции. Брандл призвал пилота «Мерседеса» Валттери Боттаса собраться, чтобы навязать борьбу за чемпионство напарнику Льюису Хэмилтону. Финский гонщик после успешного начала сезона не может победить уже в четырёх гонках подряд. Во Франции Боттас стал вторым, в зачёте пилотов он отстаёт от лидирующего Хэмилтона уже на 36 очков.

«Боттасу нужно срочно найти того парня с безумным взглядом, которого я интервьюировал после победы в Гран-при Австралии. Нужно срочно вернуть этого парня в кокпит.

Очевидно, что Льюис сейчас всех превосходит. А мы ещё даже не добрались до летнего перерыва, после которого он обычно становится ещё быстрее», — написал Брандл в своей колонке на Sky Sports.

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