Маси: Формула-1 может обсудить с командами изменения правил

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси заявил, что готов к изменению правил на 2020 год, если пилоты примут решение об этом. Разговоры о необходимости изменения правил возникли после скандала во время Гран-при Канады. Тогда из-за пятисекундного штрафа гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Феттеля обвинили в блокировке Хэмилтона, когда гонщик «Феррари» возвращался на трассу.

«Правила остались прежними. Моя позиция такова, у нас есть свод правил, этот свод рассчитан на весь сезон. Думаю, было бы неправильно что-либо менять в середине года.

В то же время к этим правилам нужно относиться как и к любым другим. Они могут развиваться и меняться. Мы можем обсудить вместе с командами изменения правил на будущее», — приводит Маси Motorsport.