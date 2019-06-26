Маси: Формула-1 может обсудить с командами изменения правил

Гоночный директор Формулы-1 Майкл Маси заявил, что готов к изменению правил на 2020 год, если пилоты примут решение об этом. Разговоры о необходимости изменения правил возникли после скандала во время Гран-при Канады. Тогда из-за пятисекундного штрафа гонщика «Феррари» Себастьяна Феттеля победу одержал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Феттеля обвинили в блокировке Хэмилтона, когда гонщик «Феррари» возвращался на трассу.
«Правила остались прежними. Моя позиция такова, у нас есть свод правил, этот свод рассчитан на весь сезон. Думаю, было бы неправильно что-либо менять в середине года.
В то же время к этим правилам нужно относиться как и к любым другим. Они могут развиваться и меняться. Мы можем обсудить вместе с командами изменения правил на будущее», — приводит Маси Motorsport.
- 26 июня 2019
-
10:41
-
09:51
-
09:49
-
01:01
-
00:56
- 25 июня 2019
-
23:56
-
22:30
-
21:25
-
20:17
-
19:21
-
18:07
-
17:14
-
16:16
-
15:46
-
14:19
-
13:25
-
12:43
-
12:33
-
12:24
-
11:45
-
11:14
-
10:26
-
10:13
-
09:06
-
01:02
-
00:43
- 24 июня 2019
-
23:05
-
22:00
-
20:40
-
19:34
-
18:58
-
17:58
-
17:52
-
17:01
-
16:52