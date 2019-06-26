Хюлькенберг: трасса во Франции — одна из худших
Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг негативно отозвался о трассе «Поль Рикар» во Франции. По его мнению, особенности трассы не позволяют соперникам вести полноценную борьбу. Хюлькенберг по итогам Гран-при Франции занял восьмое место.
«На этой трассе быстрые повороты, но проблема заключается в том, что невозможно близко подобраться к машине, идущей впереди. В этом плане трасса во Франции одна из худших.
Всё время едешь на третьей-четвёртой передаче, скорости довольно высокие, аэроэффект значительный. Именно это со мной происходило в течение часа-полутора.
Я надеюсь, что при подготовке правил на 2021 год этот вопрос будет решён. Надеюсь, у нас будет подобная трасса, но с более значительными возможностями для гонок», — цитирует Хюлькенберга Autosport.
Хюлькенберг: гоночный темп на месте, нужно прибавить в квалификации
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