Хюлькенберг: трасса во Франции — одна из худших

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг негативно отозвался о трассе «Поль Рикар» во Франции. По его мнению, особенности трассы не позволяют соперникам вести полноценную борьбу. Хюлькенберг по итогам Гран-при Франции занял восьмое место.

«На этой трассе быстрые повороты, но проблема заключается в том, что невозможно близко подобраться к машине, идущей впереди. В этом плане трасса во Франции одна из худших.

Всё время едешь на третьей-четвёртой передаче, скорости довольно высокие, аэроэффект значительный. Именно это со мной происходило в течение часа-полутора.

Я надеюсь, что при подготовке правил на 2021 год этот вопрос будет решён. Надеюсь, у нас будет подобная трасса, но с более значительными возможностями для гонок», — цитирует Хюлькенберга Autosport.