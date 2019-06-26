Бинотто: в Австрии поймём, почему некоторые обновления «Феррари» не сработали

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от Гран-при Австрии. Функционер признался, что будет рад скорому возвращению команды на трассу.
«Мы рады, что так быстро возвращаемся на трассу, ведь это лучший способ снова проверить себя и проверить обновления, которые не в полной мере сработали во Франции.
Нам нужно оценить многие элементы, тогда мы получим более ясную картину и поймём, почему некоторые обновления не сработали во Франции.
Трасса в Австрии сильно отличается от «Поль Рикара». В первом секторе расположена длинная прямая, вторая часть трассы более плотная, в ней сочетаются медленные и средние повороты.
Прогноз обещает очень жаркие погодные условия. Уик-энд обещает быть сложным в плане необходимости охлаждения двигателя и тормозов. Будет крайне важна работа с шинами», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».
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