Бинотто: в Австрии поймём, почему некоторые обновления «Феррари» не сработали

Руководитель «Феррари» Маттиа Бинотто поделился ожиданиями от Гран-при Австрии. Функционер признался, что будет рад скорому возвращению команды на трассу.

«Мы рады, что так быстро возвращаемся на трассу, ведь это лучший способ снова проверить себя и проверить обновления, которые не в полной мере сработали во Франции.

Нам нужно оценить многие элементы, тогда мы получим более ясную картину и поймём, почему некоторые обновления не сработали во Франции.

Трасса в Австрии сильно отличается от «Поль Рикара». В первом секторе расположена длинная прямая, вторая часть трассы более плотная, в ней сочетаются медленные и средние повороты.

Прогноз обещает очень жаркие погодные условия. Уик-энд обещает быть сложным в плане необходимости охлаждения двигателя и тормозов. Будет крайне важна работа с шинами», — приводит слова Бинотто пресс-служба «Феррари».