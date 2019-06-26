Албон получит новый двигатель в Австрии и будет оштрафован

Пилот «Торо Россо» Александр Албон получит новый двигатель «Хонды» к Гран-при Австрии. Так как на болиде Албона будет установлена уже третья версия двигателя, он будет оштрафован потерей позиций на старте, сообщает пресс-служба японского производителя.
Напомним, «Хонда» подготовила вторую версию силовой установки к Гран-при Азербайджана. Третья версия появилась к Гран-при Франции, но новый двигатель был установлен только на болиде россиянина Даниила Квята и на машинах гонщиков «Ред Булл». В итоге Квят также был оштрафован за использование третьего двигателя.
Глава «Хонды» в Формуле-1 Тойохару Танабе подтвердил, что на болид Албона установят новый двигатель после удачного опробирования силовой установки во Франции. По словам Танабе, во время Гран-при Франции проблем с двигателем не возникло.
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