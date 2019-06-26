Ферстаппен: приятно возвращаться в Австрию после победы в прошлом году

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Австрии.
«С нетерпением жду Гран-при Австрии, буду рад вернуться туда, особенно после победы в Австрии в прошлом году.
Победа на треке Red Bull Ring на болиде «Ред Булл» была особенным моментом. Было здорово, учитывая, что на трибунах находилось столько фанатов из Австрии и Нидерландов. Вне зависимости от места на трибунах открывается отличный вид на всю трассу. Я думаю, что это здорово. Создаётся превосходная атмосфера, фанаты могут наблюдать за гонкой вблизи.
Круг короткий, но трасса довольно сложная, ведь там много различных поворотов. С точки зрения баланса болида нужно много учесть, сделать правильные настройки непросто. Но мы приложим все усилия, ведь Гран-при Австрии для нас является домашней гонкой», — цитирует Ферстаппена пресс-служба «Ред Булл».
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