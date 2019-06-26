Расселл: прогресс «Уильямса» будет виден только через пять-шесть гонок

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл считает, что в ближайшее время рассчитывать на реальный прогресс болида команды не стоит.

«Все настроены на позитивный лад, и это впечатляет, учитывая, что мы переживаем тяжёлые времена. В ближайшее время ничего не изменится, думаю, только через пять-шесть гонок будет заметен прогресс. Но и даже тогда мы будем занимать последние места.

Начало сезона получилось крайне неудачным, нам нужно выправлять ситуацию, чтобы добиться более высоких результатов в концовке сезона.

Мы не планируем привозить какие-то значительные обновления, просто работаем над некоторыми деталями. У нас будут небольшие новинки в Сильверстоуне, Германии и ещё на нескольких этапах.

Ничто из этого не поможет нам попасть в третий сегмент квалификации. Может, попадём сразу во второй сегмент? Чувство юмора нам не помешает», — цитирует Расселла Crash.