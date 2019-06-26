Хэмилтон: на тестах болидом «Мерседеса» было катастрофически сложно управлять

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон признался, что был приятно удивлён прогрессом болида команды. По словам Хэмилтона, во время предсезонных тестов машиной было сложно управлять. Нынешний сезон для «Мерседеса» складывается триумфально, в Кубке конструкторов команда опережает ближайшего преследователя, «Феррари», на 140 очков.

«Согласно данным из аэродинамической трубы и прочим исследованиям, наш болид был хорошо подготовлен, но затем мы поехали на тесты, и там машиной было катастрофически сложно управлять, было непонятно, что нужно изменить.

В первые дни тестов полагается просто пройти по запланированному сценарию. Не даётся много времени, чтобы работать над балансом автомобиля. Но в итоге в конце я спрашивал наших ребят, как мне вообще попасть в рабочее окно на этом болиде! Я совершенно не ждал, что смогу одержать шесть побед к этому времени, всё происходящее кажется нереальным», — цитирует Хэмилтона GP Blog.