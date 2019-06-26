Хэмилтон раскритиковал подход «Ред Булл» в работе с болидом

Немецкий пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон раскритиковал подход «Ред Булл» в работе над своей машиной.



«Наш цель состоит в том, чтобы наш болид был одинаково хорош на всех трассах. Если вы посмотрите на «Ред Булл», то они были очень хороши в прошлом, но сейчас они хороши только в Монако и Венгрии, однако продолжают придерживаться старой философии c сильным уклоном болида.



По какой-то причине они продолжают работать в том же ключе. Сопротивление воздуха, которое они создают при помощи этого, подходит не всем трассам. Мы же каждый год приспосабливаемся. Мы не считаем, что мы априори правы, смотрим на то, что делают другие. Кажется, другие команды не работают так же», — приводит слова Льюиса Хэмилтона GPBlog.