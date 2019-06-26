Вольф: в 2018 году этап в Австрии был худшим для нас за весь сезон

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австрии.



«В прошлом сезоне этап в Австрии был худшим для нас за весь год. Мы оказались в первом ряду стартового поля, но в итоге обе машины сошли и мы остались без очков. Эта гонка напомнила нам о том, как быстро всё может пойти не так. В этом году мы финишировали во всех гонках, но стоит помнить о том, что механики на протяжении двух последних этапов несколько раз чинили болиды.



У нас были проблемы с разными компонентами, и каждый из них мог привести к сходу. По прогнозу погоды нас ждёт жара, 30 градусов. В таких условиях в Шпильберге могут быть проблемы с охлаждением. Результаты будут плотнее, чем обычно, так что нам нужно выложиться по максимуму и справиться со своей работой лучше, чем год назад», — приводит слова Тото Вольфа пресс-служба команды.