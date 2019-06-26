Испанский гонщик, двукратный чемпион мира Формулы-1, двукратный победитель гонки «24 часа Ле-Мана», чемпиона серии WEC Фернандо Алонсо может вернуться в Формулу-1 в составе «Мерседеса» или «Феррари», сообщают зарубежные СМИ.



По информации Corrierre dello Sport, Алонсо заинтересован в контракте с «Мерседесом». По информации источника, Алонсо настолько заинтересован в перспективе выступлений за немецкую команду, что согласен на контракт на бонусной основе — зарплата пилота будет зависеть от его результатов.



В то же время испанская AS утверждает, что Фернандо Алонсо уже достиг предварительной договорённости с «Феррари» о замене Себастьяна Феттеля, который может завершить карьеру по окончании сезона-2019. По информации испанской прессы, Алонсо уже достиг предварительной договорённости с итальянской командой, за которую он выступал в период с 2010 по 2014 год.