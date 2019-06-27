Зайдль: «Макларен» не особо волнует, что делают в «Рено»
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль отметил, что команду не волнует прогресс «Рено», поскольку британский коллектив сконцентрирован на том, чтобы сократить отставание от лидеров чемпионата.
«Нас много раз спрашивали о борьбе с «Рено» и о прогрессе их, как наших соперников. Но нас не особо волнует, что делают в «Рено». В середине пелотона сейчас идёт плотная борьба и мы, разумеется, желаем опередить конкурентов. Но в первую очередь мы сосредоточены на том, что мы отстаём от лидеров на полторы секунды, а не на том, как выступают пилоты «Рено». Думаю, что то же самое в первую очередь волнует и парней из «Рено». Вот какова наша цель — догнать лидеров», — приводит слова Андреаса Зайдля Motorsport.
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