Штайнер рассказал, почему «Хаас» вряд ли повторит прошлогодний успех в Австрии
Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился ожиданиями от Гран-при Австрии. В прошлом году «Хаас» занял в Австрии четвёртое и пятое места. Однако, по мнению руководителя команды, повторить прошлогодний успех будет очень сложно, учитывая проблемы, с которыми «Хаас» столкнулся в нынешнем сезоне.
«Когда у тебя хороший баланс и удаётся сделать правильные настройки, достигать успехов легко. В прошлом году в Австрии было несколько сходов у первой тройки команд. Поэтому нам удалось занять столь высокие места.
Когда добился этого, кажется, что это легко. Но на самом деле добраться до этого довольно сложно. Я не знаю, будут ли у нас такие достижения в этом году, но, конечно, мы постараемся», — приводит слова Штайнера GPBlog.
Штайнер не исключил, что «Хаас» переключится на работу над новым болидом
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