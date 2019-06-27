В «Рено» не разочарованы работой обновлений во Франции

Технический директор «Рено» Ник Честер поделился ожиданиями от Гран-при Австрии и оценил новинки, которые были представлены во время Гран-при Франции.
«Какое вплечатление оставили обновления во Франции? Нужно время, чтобы понять, каким был эффект внедрения новинок. В целом они оставили приятное впечатление. Мы будем использовать их и в Австрии.
Когда гонки проходят два уик-энда подряд, всегда бывает сложно. В целом болид будет таким же, как во Франции. В прошлом году внимание в Австрии было сосредоточено на шинах.
Во Франции было пузырение. В Шпильберге нагрузки на шины будут ещё более высокими. Похоже, что во время уик-энда будет очень жарко, поэтому велик риск пузырения. Будем внимательно следить за этим во время практики в пятницу. Кроме того на трассе есть несколько высоких поребриков, которые могут повлиять на болид», — приводит слова Честера пресс-служба «Рено».
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