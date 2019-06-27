Губернатор рассчитывает побороться за сохранение Гран-при Бразилии в Сан-Пауло

Губернатор Сан-Пауло Жоау Дориа заявил, что город не будет отказываться без борьбы от права проведения Гран-при Бразилии. Ранее президент страны Жаир Болсонаро заявил, что с 99 процентной вероятностью гонка будет проходить в Рио-де-Жанейро, начиная с 2021 года. Текущий контракт Сан-Пауло с Формулой-1 истекает в 2020 году.

«Я бы советовал руководству Формулы-1 посмотреть на место, где планируется строительство трассы в Рио. В этом случае они смогут сами оценить, реально ли построить там трассу в обещанный срок.

Мне жаль расстраивать Болсонаро, но решение о переносе Гран-при Бразилии ещё не принято. И речь здесь не о политическом или эмоциональном решении. Всё дело в бизнесе. А Формула-1 является очень мощным бизнесом.

Моя работа в качестве губернатора — защищать штат Сан-Пауло. Гонка Формулы-1 — одно из самых статусных мероприятий. И я должен сделать так, чтобы она и дальше проходила в Сан-Пауло», — цитирует губернатора Globo.