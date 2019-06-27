«Ред Булл» будет принимать решение по напарнику Ферстаппена осенью

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко прокомментировал слухи о возможной замене Пьера Гасли на другого пилота. Гасли перед началом нынешнего сезона перешёл из «Торо Россо» и заменил Даниэля Риккардо. Однако Пьеру пока не удалось добиться высоких результатов, в зачёте пилотов он занимает лишь шестое место, набрав 37 очков. Его напарник Макс Ферстаппен набрал 100 очков.

«Гасли упорно работает, поэтому он сегодня находится за рулём симулятора. У нас нет намерения его заменить. Гасли работает с молодым гоночным инженером, что также осложняет задачу. Он потерял уверенность в своих силах после двух инцидентов в Барселоне. Но у него были и хорошие гонки. Мы будем и дальше работать вместе, чтобы добиться резльтата.

Возвращение Феттеля? Нет ничего невозможного в Формуле-1, но у Себастьяна контракт с «Феррари» на 2020 год», — цитирует Марко GrandPX.News.

Также Марко отметил, что руководство команды будет принимать о решение о том, кто будет напарником Ферстаппена, в сентябре или октябре.