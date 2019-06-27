В интернете начнут продавать модель таблички, которую забрал Феттель в Канаде

Популярный интернет-магазин гоночных моделей Grand Prix Models в июле начнёт продавать новый необычный товар. По итогам скандала на Гран-при Канады Формулы-1 магазин решил продавать не модель одной из машин, а модель таблички с номером «1», которую забрал от автомобиля Льюиса Хэмилтона пилот «Феррари» Себастьян Феттель. Немецкий гонщик «Скудерии» был несогласен со своим пятисекундным штрафом, из-за которого он лишился победы в Монреале. Поэтому Феттель перед церемонией подиума решил переставить таблички, поставив табличку с номером «1» на место, где должна была находиться его «Феррари».



Пока в магазине доступен только предзаказ. Без учёта доставки стоимость таблички составит примерно 1500 рублей.

Пожалуй, Формула-1 ещё не видела более нелепой попытки отменить решение судей Чтобы вернуть Феттелю победу, «Феррари» нужны были реальные доказательства. А она всех насмешила.